Соцсети: в Каменском районе в смертельную аварию попало такси

Вечером в среду, 8 ноября, на трассе в районе поселка Студенец Каменского района случилось смертельное ДТП.
О нем в социальных сетях сообщили водители. Они также поделились кадрами с места происшествия.
Произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых такси. У обеих машин сильно деформирована передняя часть.
«Время 20:44. Водителя «Гранты» в реанимацию повезли, вроде живой, в «Гранте» пассажир 1 труп», - рассказал очевидец.
Из-за аварии движение на данном участке дороги было затруднено.
Пока официальной информации о случившемся нет. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
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