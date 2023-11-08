Соцсети: в Каменском районе в смертельную аварию попало такси

08.11.2023 | 21:28

Вечером в среду, 8 ноября, на трассе в районе поселка Студенец Каменского района случилось смертельное ДТП.

О нем в социальных сетях сообщили водители. Они также поделились кадрами с места происшествия.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых такси. У обеих машин сильно деформирована передняя часть.

«Время 20:44. Водителя «Гранты» в реанимацию повезли, вроде живой, в «Гранте» пассажир 1 труп», - рассказал очевидец.

Из-за аварии движение на данном участке дороги было затруднено.

Пока официальной информации о случившемся нет. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.