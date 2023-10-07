Очевидец сообщил о смертельной аварии под Кузнецком

07.10.2023 | 09:54

В Кузнецком районе случилось серьезное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Кадры с места происшествия появились в ночь на субботу, 8 октября.

Их опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора видео, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в большегруз. После удара машина вспыхнула.

«Внутри горят люди. Видно, как горит человек. Неизвестно, был ли один человек в машине или несколько», - прокомментировал ролик автор.

По его словам, ДТП смертельное. Оно случилось недалеко от гостиницы «У мамы», расположенной поблизости от села Поселки Кузнецкого района.

Аварию прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, около 20:36 6 октября на 745-м километре дороги М-5 столкнулись Volkswagen Jetta под управлением 68-летнего мужчины и грузовик МAN с полуприцепом, за рулем находился 33-летний шофер.

От удара большегруз слетел с дороги в кювет, полуприцеп опрокинулся. Volkswagen также оказался в кювете и загорелся.

«В результате происшествия водитель и пассажир Volkswagen, мужчина 1968 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте, водитель МAN получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущен», - сообщили в отделении пропаганды.

По факту случившегося проводится проверка.