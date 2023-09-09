В Засечном пожарные эвакуировали из многоэтажки 5 взрослых и ребенка

В субботу, 9 сентября, в селе Засечном Пензенского района произошел пожар в многоэтажном доме.
Сообщение появилось на странице местного сообщества в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что из окна квартиры вырываются клубы черного дыма, а рядом со строением стоят пожарные машины.
«Горим!!!» - лаконично обрисовал ситуацию автор.
В региональном главном управлении МЧС рассказали, что возгорание произошло в квартире на 4-м этаже. Огонь охватил площадь 8 кв. м.
К дому прибыли 15 пожарных на 4 спецавтомобилях. Они эвакуировали 6 человек, в том числе ребенка.
«На данный момент пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ведомства в 16:57.
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