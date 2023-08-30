Сетевое издание|18+|Среда|30 авг 2023|15:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Кузнецком районе в ДТП пострадали двое взрослых, подросток и девочка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 29 августа, в Кузнецком районе случилось ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров автотранспорта.

По предварительным данным, в 22:25 минут на 739-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» и Kia Ceed.

Отечественным автомобилем управлял 32-летний мужчина, иномаркой – 41-летний водитель.

С места происшествия скорая помощь увезла четырех человек, получивших травмы: водителя «Приоры» и трех пассажиров Kia Ceed – 39-летнюю женщину, 16-летнего подростка и 12-летнюю девочку. Все четверо пострадавших были госпитализированы.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте