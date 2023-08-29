В Пензе собаки растерзали еще одно домашнее животное

29.08.2023 | 09:28

В Пензе, на улице Бурмистрова (район Окружной), стая собак загрызла кошку. Запись с места событий выложил в сеть очевидец.

На кадрах запечатлена лежащая на правом боку умирающая черная кошка. Животное еще дышит, но, по-видимому, находится в агонии.

«Слышу, как за окном плач, похожий на ребенка, и лай собак. Выглянул в окно, а там стая четвероногих собралась в кучу и кошка в центре. Крикнул из окна, те отбежали», - рассказал пензенец.

По его словам, когда он выскочил из квартиры, растерзанная кошка уже лежала на дороге, а стая исчезла.

«Бедняга, еще живая. Мучается от боли. Животное было очень жалко, но если и дальше закрывать на это глаза, то в следующий раз на месте кошки может оказаться ребенок! Проблема только нарастает, и походу решать ее никто не собирается. Ждем несчастного случая… Может быть, тогда будет мотивация принять незамедлительные меры!» - предупреждает автор видео.

Ранее пензенцы сообщили о стае бродячих собак, терроризирующих жителей микрорайона Арбеково. На глазах у людей они насмерть загрызли двух кошек, а также окружили и облаяли женщину с домашним псом.

Еще один инцидент произошел в июле в Заречном. Женщина гуляла в парке с домашней собачкой малой породы. На нее накинулись три бродячие собаки. Она успела поднять питомицу на руки. Одна из собак трижды укусила зареченку, женщине пришлось пройти курс вакцинации от бешенства.

9 августа в Пензе, на улице Конструкторской (поселок Ахуны), собака напала на 5-летнего ребенка. По словам местных жителей, пес из числа тех, кого прикармливает местная жительница.

Травму, полученную ребенком, зарегистрировали, также написаны заявления в правоохранительные органы и на отлов животных.

В июле Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, согласно которому регионы вправе сами выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Также ранее правительство России предложило регионам защитить население от бездомных собак самостоятельно. Кабмин одобрил законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих животных.

Ранее депутаты Пензенской городской думы выступили за ликвидацию бродячих собак. «У нас два пути: либо заниматься эвтаназией, либо выделять миллионы, чтобы отлавливать всех собак и содержать их в питомнике. Потому что стерилизация ничего не дает, собаки становятся только более агрессивными», - пояснил на июньской сессии председатель гордумы Владимир Мутовкин. Однако на региональном уровне соответствующий нормативный акт не принят.