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Происшествия

В Пензе расследуют обстоятельства катастрофы на станции Пенза-III

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Поздним вечером в среду, 16 августа, на станции Пенза-III случилась железнодорожная авария. О ее обстоятельствах рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Около 21:30 машинист локомотива проехал на запрещающий сигнал светофора, и транспорт врезался в тупиковую призму.

Схода локомотива с рельс не зафиксировано. В ЧП никто не пострадал, задержек движения других поездов не было.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются следователи.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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