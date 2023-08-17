В Мокшанском районе в ДТП с молодым водителем пострадал ребенок

На трассе в Мокшанском районе столкнулись два легковых автомобиля, два человека, в том числе ребенок, пострадали.
Авария произошла около 5:30 среды, 16 августа, на 607-м километре трассы М-5.
Участниками столкновения стали 22-летний молодой человек, который управлял автомобилем Toyota RAV4, а также 56-летний водитель Hyundai.
«В результате происшествия пассажиры Toyota, женщина 1981 года рождения и девочка 2014 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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