В Пензе мужчина поранил себя ножом на глазах у посетителей магазина

15.08.2023 | 21:09

В Пензе посетитель магазина взял с витрины кухонный нож и поранил себя. ЧП случилось вечером во вторник, 15 августа, в «Магните» на проспекте Победы, 89.

Фотографию с места происшествия выложил в Сеть очевидец. На ней сотрудники Росгвардии и скорой помощи несут человека к машине реанимации.

По информации портала PenzaInform.ru, звонок в полицию от работников торговой точки поступил около 17:00. Они сообщили, что на крыльце магазина в неадекватном состоянии сидит мужчина с окровавленными руками.

Прибывшие на место стражи порядка оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали.

Пензенцев шокировало случившееся. «Хорошо, что ни на кого не прыгнул, в таком состоянии это опасно для окружающих», «Хорошо, что так получилось, без пострадавших», «Там сейчас столько крови… Ужас», - отметили они.

По информации источника, угрозы жизни мужчины нет.