В ГИБДД рассказали о столкновении пяти машин в Городищенском районе

12.08.2023 | 13:35

Стали известны подробности массового ДТП, случившегося в Городищенском районе вечером пятницы, 11 августа.

Ранее очевидица сообщила о столкновении пяти автомобилей, при котором сильно пострадала девочка. По словам свидетельницы, у ребенка был открытый перелом кисти, кровотечение и сильнейший шок.

В Госавтоинспекции рассказали, что, по предварительным данным, в 20:05 на 713-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись Hyundai Solaris, «Лада Калина», «Луидор», «Газель» и Kia Sorento.

Kia и «Калиной» управляли женщины 31 года и 35 лет соответственно, «Луидором» и «Газелью» - 39-летние мужчины. За рулем автомобиля Hyundai находился 31-летний водитель.

7-летняя девочка, находившаяся в салоне автомобиля Hyundai Solaris, была госпитализирована с телесными повреждениями.

«Обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники полиции», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.