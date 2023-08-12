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Происшествия

В ГИБДД рассказали о столкновении пяти машин в Городищенском районе

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Стали известны подробности массового ДТП, случившегося в Городищенском районе вечером пятницы, 11 августа.

Ранее очевидица сообщила о столкновении пяти автомобилей, при котором сильно пострадала девочка. По словам свидетельницы, у ребенка был открытый перелом кисти, кровотечение и сильнейший шок.

В Госавтоинспекции рассказали, что, по предварительным данным, в 20:05 на 713-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись Hyundai Solaris, «Лада Калина», «Луидор», «Газель» и Kia Sorento.

Kia и «Калиной» управляли женщины 31 года и 35 лет соответственно, «Луидором» и «Газелью» - 39-летние мужчины. За рулем автомобиля Hyundai находился 31-летний водитель.

7-летняя девочка, находившаяся в салоне автомобиля Hyundai Solaris, была госпитализирована с телесными повреждениями.

«Обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники полиции», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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