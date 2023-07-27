Сетевое издание|18+|Четверг|27 июл 2023|12:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензе пожилая пассажирка маршрутки получила травмы в ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Садясь ранним утром в среду, 26 июля, в маршрутку, 66-летняя жительница Пензы и подумать не могла, что ее путешествие завершится на больничной койке.

Общественный транспорт катил по свободной в этот час дороге в районе автовокзала, когда в него въехал легковой автомобиль.

В Госавтоинспекции рассказали, что в 6:30 у дома № 7Б на улице Луначарского произошло столкновение ВАЗ-2114 и автобуса Mercedes-Benz. За рулем «четырнадцатой» находилась 22-летняя девушка, маршруткой управлял 51-летний мужчина.

«В результате происшествия пассажирка автобуса, женщина 1957 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Обстоятельства и причины столкновения транспортных средств устанавливают специалисты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте