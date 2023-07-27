В Пензе пожилая пассажирка маршрутки получила травмы в ДТП

27.07.2023 | 10:46

Садясь ранним утром в среду, 26 июля, в маршрутку, 66-летняя жительница Пензы и подумать не могла, что ее путешествие завершится на больничной койке.

Общественный транспорт катил по свободной в этот час дороге в районе автовокзала, когда в него въехал легковой автомобиль.

В Госавтоинспекции рассказали, что в 6:30 у дома № 7Б на улице Луначарского произошло столкновение ВАЗ-2114 и автобуса Mercedes-Benz. За рулем «четырнадцатой» находилась 22-летняя девушка, маршруткой управлял 51-летний мужчина.

«В результате происшествия пассажирка автобуса, женщина 1957 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Обстоятельства и причины столкновения транспортных средств устанавливают специалисты.