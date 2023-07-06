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Происшествия

В Пензе организовали проверку по факту смерти девочки на аллее

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В Пензе организована проверка по факту смерти 5-летней девочки на Олимпийской аллее.

Трагедия случилась вечером в среду, 5 июля. Первоначально установлено, что около 20:00 во время прогулки с родителями самочувствие ребенка резко ухудшилось.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

О случившемся накануне сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно от очевидцев, рассказавших, что девочка каталась на роликах вместе с отцом.

«Девочке делали искусственное дыхание, затем через пару минут вызвали реанимацию. Судя по всему, что-то с сердцем», - сообщил один из свидетелей.

Приехавшие на место медики полчаса пытались откачать ребенка, но их усилия оказались тщетными.

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