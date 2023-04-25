В Пензе ищут водителя автобуса, по вине которого пострадала женщина

25.04.2023 | 10:12

В Пензе разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, которое случилось на проспекте Победы.

По предварительным данным, в воскресенье, 23 апреля, в 14:35 напротив дома № 138 водитель неустановленного автобуса врезался в автомобиль Mazda.

«В результате происшествия пассажир Mazda получила телесные повреждения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

Свидетелей аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 59-91-26, 59-90-47, 59-90-02.

Также можно прийти лично по адресу улица Бакунина, 181 (кабинет 13).