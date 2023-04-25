В Каменском районе разыскивают мужчину в черном свитере и галошах

25.04.2023 | 12:19

В Каменском районе волонтеры и родственники разыскивают 61-летнего жителя села Казанская Арчада Юрия Ивановича Вольникова.

7 апреля мужчина ушел из дома, и до сих пор о его местонахождении нет сведений.

Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 25 апреля.

Рост сельчанина 175 сантиметров, телосложение худощавое. Мужчина носит усы, у него седые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были черный свитер, темно-синие брюки, черные галоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юрия Вольникова, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.