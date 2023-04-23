В селе Старая Кутля в заброшенном сарае нашли обгоревшее тело

23.04.2023 | 09:42

В ночь на воскресенье, 23 апреля, в Лунинском районе случился пожар, в результате которого погиб человек.

В 3:06 спасатели получили сообщение о том, что в селе Старая Кутля на улице 1 Мая вспыхнул заброшенный срубовый дом.

На место выехали 5 пожарных на двух спецмашинах.

Огонь уничтожил неэксплуатируемую хозяйственную постройку размером 3 на 3 метра, обнаружена погибшая женщина 1985 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас по факту смертельного пожара проводится проверка.