На улице Одесской в Пензе из пожара спасли четырех человек

16.04.2023 | 09:55

В ночь на воскресенье, 16 апреля, на улице Одесской в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по региону в 0:40.

На место выехали 14 спасателей на трех спецмашинах.

Сгорела однокомнатная квартира общей площадью 36 кв. м, расположенная на третьем этаже многоквартирного дома.

Из огня спали четырех человек, восьмерых эвакуировали.

«Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.