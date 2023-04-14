В Пензе пассажирке Renault пришлось пересесть в машину скорой помощи

14.04.2023 | 12:56

В пятницу, 14 апреля, в Пензе произошла авария, в которой пострадала женщина.

Фото с места ДТП опубликованы в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлены два автомобиля. Один стоит посредине проезжей части с разбитой передней частью. Второй вылетел на обочину, рядом с ним лежит на земле женщина, над которой склонился мужчина.

В Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

По предварительным данным, в 11:20 у дома № 29а на улице Ново-Тамбовской столкнулись Toyota Corolla, которой управлял 21-летний молодой человек, и Renault Sandero, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

«В результате ДТП 59-летняя пассажирка Renault доставлена в медицинское учреждение», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.