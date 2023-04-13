Из-за подрыва банкомата на Шуисте закрыли часть торгового центра

13.04.2023 | 18:54

«Никогда такого вообще не было, первый раз. А это взорвали, вообще ужас какой-то», - отметила пенсионерка.

Жители Шуиста от мала до велика останавливаются рядом с местом происшествия и смотрят, как убирают то, что осталось от банкомата, встроенного во внешнюю стену торгового центра.

ЧП, по предварительной информации, случилось около четырех часов утра. Есть видео, на котором можно заметить, как один мужчина убегает с чем-то тяжелым в руках, а другой затем кидает что-то зажигательное и взрывоопасное, это приводит к повреждению банкомата. Хотя на улицу выходили только его монитор и клавиатура, а ценное содержимое было спрятано с другой, внутренней и недоступной стороны.

А к каким последствиям все привело, запечатлено уже на другой записи. Видны разрушения, повреждения стен, дверей, металлических конструкций, раскиданные куски пазогребневых плит.

«В результате этого неизвестные завладели хранящимися в нем денежными средствами. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и сумма ущерба», - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

По поводу случившегося высказалась пострадавшая сторона, которой принадлежал банкомат.

«Сотрудники службы безопасности банка «Кузнецкий» содействуют МВД в оперативно-разыскных мероприятиях, которые направлены на установление подозреваемых в совершении этого преступления. В интересах следствия подробности не раскрываем», - сказано в сообщении.

Пока часть торгового центра закрыли от посетителей. Остальные магазины там продолжают работать в обычном режиме.