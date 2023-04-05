В Пензе на ул. Калинина обнаружили лежащую на земле женщину

05.04.2023 | 10:25

В Пензе сотрудники Росгвардии помогли 80-летней пенсионерке. Инцидент произошел около 23:30 во вторник, 4 апреля.

Пожилой женщине внезапно стало плохо на улице Калинина, и она упала. Лежавшую горожанку увидели проезжавшие мимо правоохранители, которые патрулировали улицы, и поспешили на выручку.

Женщину подняли и оказали ей необходимую помощь. Росгвардейцы усадили пенсионерку в свой автомобиль и отвезли в ближайший отдел полиции, поскольку она не смогла назвать собственный адрес.

Полицейские нашли родственников пензячки и связались с ними. Вскоре женщину передали 50-летнему сыну.

«Он лично поблагодарил стражей правопорядка за оказанную пожилой матери помощь», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.