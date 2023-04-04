На трассе М-5 в Пензе организовали реверсивное движение

04.04.2023 | 18:06

Во вторник, 4 апреля, в Пензе водители встали в пробке на трассе М-5. Проезд ограничен из-за дорожно-транспортного происшествия.

Информация о затруднении движения появилась в социальных сетях. «М-5 стоит в сторону Самары. Время 17:05», «Пробка на М-5 в сторону Ульяновской. Время 17:28», - сообщили пензенские автомобилисты в соцсети «ВКонтакте».

Они поделились снимками затора.

В ФКУ «Поволжуправтодор» рассказали, что с 16:00 ограничен проезд на 627-м километре трассы. Там организовали реверсивное движение.

2 апреля на двух участках трассы М-5 под Пензой также был затруднен проезд из-за ДТП.