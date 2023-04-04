На трассе М-5 в Пензе организовали реверсивное движение

Во вторник, 4 апреля, в Пензе водители встали в пробке на трассе М-5. Проезд ограничен из-за дорожно-транспортного происшествия.
Информация о затруднении движения появилась в социальных сетях. «М-5 стоит в сторону Самары. Время 17:05», «Пробка на М-5 в сторону Ульяновской. Время 17:28», - сообщили пензенские автомобилисты в соцсети «ВКонтакте».
Они поделились снимками затора.
В ФКУ «Поволжуправтодор» рассказали, что с 16:00 ограничен проезд на 627-м километре трассы. Там организовали реверсивное движение.
2 апреля на двух участках трассы М-5 под Пензой также был затруднен проезд из-за ДТП.
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