Автомобили встали в пробке на двух участках трассы М-5 под Пензой

В воскресенье, 2 апреля, из-за ДТП на двух участках трассы М-5 под Пензой водители попали в автомобильную пробку.
Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», пропускная способность дороги ограничена на 623-м и 647-м километрах.
С 10:00 проезд на этих участках осуществляется по двум из четырех полос.
О пробках на трассе в обе стороны автомобилисты сообщили в соцсети «ВКонтакте». Они поделились снимками с места ДТП.
Столкновение автомобилей произошло около центра «Ауди» на М-5. Судя по фото, размещенному в группе «Сова Пенза Авто», участниками стали водители легковушки и большегруза. Другое ДТП случилось у пешеходного перехода после Чемодановского кладбища, там не разъехались такси и легковая машина.
О пострадавших не сообщается.
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