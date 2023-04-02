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Происшествия

Автомобили встали в пробке на двух участках трассы М-5 под Пензой

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В воскресенье, 2 апреля, из-за ДТП на двух участках трассы М-5 под Пензой водители попали в автомобильную пробку.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», пропускная способность дороги ограничена на 623-м и 647-м километрах.

С 10:00 проезд на этих участках осуществляется по двум из четырех полос.

О пробках на трассе в обе стороны автомобилисты сообщили в соцсети «ВКонтакте». Они поделились снимками с места ДТП.

Столкновение автомобилей произошло около центра «Ауди» на М-5. Судя по фото, размещенному в группе «Сова Пенза Авто», участниками стали водители легковушки и большегруза. Другое ДТП случилось у пешеходного перехода после Чемодановского кладбища, там не разъехались такси и легковая машина.

О пострадавших не сообщается.

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Источник — фото 2 vk.com/podslushano_avto_58
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