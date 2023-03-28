Житель Чемодановки без причины избил приятеля и погиб

28.03.2023 | 17:18

Жителя Чемодановки обвинили в смерти знакомого. Несчастье произошло из-за беспричинного удара в живот.

В августе 2022 года мужчины случайно встретились у здания котельной и разговорились. Оба были нетрезвы. Один из приятелей ни с того ни с сего ударил другого кулаком в живот: сначала один раз, а потом - еще несколько.

Пострадавший сельчанин просил собеседника прекратить произвол, остановиться, но тот не слушал. Тогда мужчина оставил уговоры и три раза ударил обидчика в голову. Полученная травма оказалась тяжелой и стала причиной гибели.

Свою вину в смерти приятеля сельчанин признал частично.

«Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Кроме того, сельчанин должен выплатить 430 000 рублей компенсации морального вреда и 180 000 рублей в качестве возмещения материального ущерба.