В Пензе молодой автомобилист избил пенсионера за неловкий маневр

28.03.2023 | 11:08

В Пензе на автозаправке 34-летний мужчина избил 73-летнего. Причиной конфликта стал неловкий маневр пожилого водителя, при котором он задел зеркало заднего вида на чужой машине.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, на улице Стрельбищенской. Работники заправки сообщили о происходившем в правоохранительные органы. По тревожному сигналу прибыли сотрудники Росгвардии.

Как рассказали очевидцы, старший автомобилист попытался извиниться перед хозяином задетой машины и решить вопрос мирно, но тот выскочил из-за руля и набросился на него с кулаками. Пенсионер ретировался, а агрессор начал гоняться за ним по территории и в конце концов ударил в живот.

Работники заправки обратились к стражам порядка с просьбой усмирить буйного клиента.

«Сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.