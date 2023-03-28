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Происшествия

В Пензе молодой автомобилист избил пенсионера за неловкий маневр

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В Пензе на автозаправке 34-летний мужчина избил 73-летнего. Причиной конфликта стал неловкий маневр пожилого водителя, при котором он задел зеркало заднего вида на чужой машине.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, на улице Стрельбищенской. Работники заправки сообщили о происходившем в правоохранительные органы. По тревожному сигналу прибыли сотрудники Росгвардии.

Как рассказали очевидцы, старший автомобилист попытался извиниться перед хозяином задетой машины и решить вопрос мирно, но тот выскочил из-за руля и набросился на него с кулаками. Пенсионер ретировался, а агрессор начал гоняться за ним по территории и в конце концов ударил в живот.

Работники заправки обратились к стражам порядка с просьбой усмирить буйного клиента.

«Сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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