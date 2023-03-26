В Белинском районе пропал мужчина в джинсовой куртке и галошах

26.03.2023 | 14:59

В Пензенской области больше двух недель разыскивают 62-летнего жителя села Кутеевка Белинского района Карибуллу Арифулловича Белякова. Мужчина пропал 11 марта.

Ориентировка на сельчанина появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26 марта.

Рост пропавшего 160 сантиметров, телосложение нормальное. У мужчины светлые глаза и седые волосы.

В день исчезновения на нем были джинсовая куртка, темно-синяя безрукавка, темные брюки, черные галоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении сельчанина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.