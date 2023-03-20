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Происшествия

В Пензенской области за сутки в ДТП попали трое водителей фур

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В Пензенской области в авариях пострадали двое водителей большегрузов. ДТП случились утром в субботу, 18 марта.

В 6:50 в Городищенском районе на 20-м километре дороги Городище - Никольск столкнулись фуры МАN под управлением 57-летнего мужчины и Mercedes-Benz с 54-летним шофером за рулем.

Снимок с последствиями ДТП опубликовали в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте». От удара разворотило кабину MAN, водитель получил травмы. Медики госпитализировали его.

Чуть позже, в 7:30, авария произошла в Белинском районе, на 162-м километре дороги Тамбов - Пенза.

«Водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на препятствие (металлическое ограждение) и съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Шофера увезли в больницу с травмами.

На фото с места аварии, размещенных в соцсети «ВКонтакте» видно, что фура, вылетая с трассы, повредила металлическое ограждение. Прицеп оказался лежащим на боку.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварий.

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Источник — фото 1, 3 и 4 vk.com/sova_penza
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