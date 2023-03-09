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Происшествия

В Пензе обрушилась часть стены торгового центра

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Утром в четверг, 9 марта, в ТЦ «Гостиный двор», расположенном на пересечении улиц Бакунина и Московской, случилось ЧП.

«Обрушилась часть стены, пострадавших нет. Доля секунды, и девушку бы завалило», - прокомментировал событие очевидец.

Обрушение произошло со стороны драматического театра. Кирпичами разворотило несколько вывесок, завалило тротуар. Некоторые фрагменты фасада попали и на проезжую часть.

Судя по кадрам с места, на дороге оказалась кирпичная кладка участка под крышей.

Каким оказался нанесенный ущерб и сколько времени потребуется на восстановление, пока неизвестно.

Прохожих призывают быть осторожными, так как обрушение может продолжиться.

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Источник — t.me/sova_penza58
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