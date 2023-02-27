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Происшествия

В Пензе после столкновении ВАЗа и Nissan госпитализировали двух человек

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Двоих мужчин госпитализировали после ДТП на улице Чапаева в Пензе. Оно случилось в воскресенье, 26 февраля, в 17:25.

По данным УГИБДД, машины ВАЗ-2114 и Nissan Almera столкнулись напротив дома № 65.

Отечественным автомобилем управлял мужчина 1975 года рождения. Он и его 42-летний пассажир получили такие травмы, что потребовалась госпитализация. В машине находились еще два человека - 39-летний мужчина и 38-летняя женщина, они после оказания медицинской помощи были отпущены.

41-летний водитель Nissan Almera не пострадал. Его 39-летней пассажирке врачи помогли на месте.

На ДТП выезжали спасатели, однако люди смогли выбраться из автомобилей самостоятельно.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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