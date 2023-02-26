Водители встали в пробке на участке трассы М-5 в Пензе

26.02.2023 | 13:57

В воскресенье, 26 февраля, на участке трассы М-5 в Пензе оказалось затруднено движение. О пробке сообщили водители в социальных сетях.

«На развязке Саранск - Саратов глухая пробка в обе стороны», «Перед мостом пробка», «Решили объехать, но наверху мост тоже в пробке», «На М-5 - две аварии», - написали автомобилисты.

В группе «Сова Пенза Авто» появился снимок вереницы стоящих машин. Он был сделан в 13:26. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 13:53 движение застопорилось по направлению из Мокшанского района в Пензу, а также с трассы Р-158 - в сторону областного центра.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области редакции сетевого издания «ПензаИнформ» факт ДТП подтвердили.

«Водитель грузового автомобиля наехал на препятствие. Пострадавших нет», - сообщили в Госавтоинспекции.