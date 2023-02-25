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Происшествия

В Пензе грузчик на складе подкачивал колесо и получил тяжелые травмы

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В Пензе расследуются причины травмирования работника предприятия, расположенного в Железнодорожном районе.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту получения человеком травмы на производстве.

По данным следствия, днем 21 января на складе открытого акционерного общества 36-летний грузчик подкачивал правое заднее колесо автопогрузчика. Колесо разгерметизировалось, и мужчина получил телесные повреждения. Экспертиза квалифицировала их как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также работник организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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