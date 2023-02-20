Из ночного пожара в Сердобске спасли пять человек

20.02.2023 | 16:04

В ночь на понедельник, 20 февраля, в Сердобске случился пожар. Загорелась квартира в доме № 269 на улице Ленина.

Кадрами с места происшествия с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделилась читательница Анна: горит квартира на третьем этаже, можно услышать, как жильцы просят о помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по области прокомментировали происшествие и опубликовали фото.

Сообщение о ЧП поступило в 0:29, на вызов прибыли 10 спасателей на 3 спецмашинах. Пламя бушевало в трехкомнатной квартире на площади 50 кв. м.

Пожарные спасли 5 человек, в том числе ребенка. 10 жильцов эвакуировали.

Причины возгорания устанавливаются.