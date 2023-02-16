В Пензе люди остались живы после падения на машине с моста

16.02.2023 | 18:11

Горожане, остановившиеся недалеко от места аварии, пытались определить марку машины, которая оказалась в воде. Протаранив несколько пролетов ограждения, автомобиль слетел с моста через реку Ардым (на дороге между улицами Рябова и Бийской). Пензенцы беспокоились за судьбу водителя, интересовались, все ли с ним в порядке.

«Смотрел. Машина пустая. Может, уже вытащили», - предположил прохожий.

Действительно, салон иномарки, оказавшейся на мели небольшой речушки, был пуст, а рядом с представителями Госавтоинспекции стояли несколько молодых людей. Трудно поверить, что все остались целы и невредимы после падения автомобиля, лишь немного поранил руку мужчина, сидевший за рулем. От госпитализации он отказался.

«Все нормально», - заявил пострадавший.

Около моста пора уже ставить информационные щиты с просьбой к водителям быть внимательнее на дороге. Чуть больше месяца назад здесь произошла трагедия: погиб мужчина - его BMW так же слетел с моста вниз, только упал не в реку, а на берег.

В этот раз из воды сухими вышли и водитель, и его пассажир.