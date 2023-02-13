На трассе под Городищем столкнулись фура и две легковые машины

Вечером в воскресенье, 12 февраля, на трассе М-5 в Городищенском районе случилось ДТП с участием трех автомобилей.
Подробности аварии опубликованы в группе «Подслушано Городищенский район».
По предварительным данным, ДТП случилось около 19:50. Столкнулись автомобили Scania, Mitsubishi и ВАЗ-2114.
От удара фура опрокинулась на бок. Передняя часть Mitsubishi сильно деформировалась.
«Пострадала пассажирка отечественного автомобиля. С различными травмами она госпитализирована в 6-ю городскую больницу Пензы», - сообщается в посте.
Пока официальной информации о случившемся нет. Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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