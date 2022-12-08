Происшествия

В Пензе при пожаре на улице Мостовой пострадал молодой мужчина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ранним утром в четверг, 8 декабря, в Пензе случился сильный пожар в микрорайоне Маньчжурия.

Сигнал о том, что на Мостовой улице горит дом, поступил на пульт дежурного в 5:23. Пламя тушили 33 человека, использовалось 8 единиц спецтехники.

Огнем уничтожена кровля, выгорел 2-й этаж на площади 80 кв. м шлакоблочного дома размером 12 х 12 м, крытого металлопрофилем по деревянной обрешетке. Полностью обрушилось чердачное помещение квартиры № 3.

Выгорела и лишилась крыши и квартира № 4 - деревянный пристрой к дому размером 13 х 8 м, крытый металлопрофилем.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, пожарные эвакуировали двух жильцов дома. Пострадал 31-летний хозяин квартиры № 4.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте