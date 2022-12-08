В Пензе при пожаре на улице Мостовой пострадал молодой мужчина

Ранним утром в четверг, 8 декабря, в Пензе случился сильный пожар в микрорайоне Маньчжурия.
Сигнал о том, что на Мостовой улице горит дом, поступил на пульт дежурного в 5:23. Пламя тушили 33 человека, использовалось 8 единиц спецтехники.
Огнем уничтожена кровля, выгорел 2-й этаж на площади 80 кв. м шлакоблочного дома размером 12 х 12 м, крытого металлопрофилем по деревянной обрешетке. Полностью обрушилось чердачное помещение квартиры № 3.
Выгорела и лишилась крыши и квартира № 4 - деревянный пристрой к дому размером 13 х 8 м, крытый металлопрофилем.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, пожарные эвакуировали двух жильцов дома. Пострадал 31-летний хозяин квартиры № 4.
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