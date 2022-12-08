Происшествия

В Пензе Mazda подбросила пешехода, момент ДТП попал на видео

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Утром в четверг, 8 декабря, на пересечении улиц Ставского и Захарова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Судя по записи, в 8:28 водитель автомобиля Mazda сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть в зоне действия знака «Пешеходный переход».

От удара о капот мужчину подбросило, затем он упал на левый бок.

Официальной информации о ДТП пока нет, разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД.

«Жестко его подкинуло», «За рулем слепой?», «Даже никто из машины не вышел, чтобы человеку помочь», «У людей стекла замерзшие, видимость плохая и еще масса причин, по которой они тебя могут не заметить», «Скорее всего, за стойкой не было видно», - высказались пользователи, обсуждая аварию.

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Источник — видео t.me/sova_penza58
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