Происшествия

В Пензе попал под машину пешеход, переходивший дорогу на красный свет

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Вечером в четверг, 1 декабря, в Пензе произошло ДТП с участием пешехода. Видео инцидента опубликовано в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что мужчина переходит дорогу слева направо наперерез автомобилю, для которого горит зеленый сигнал светофора. Машина виляет вправо, пытаясь объехать человека, но задевает его.

К лежащему на проезжей части пешеходу подходят люди. Он с трудом поднимается на колени, один из очевидцев помогает ему. По всей видимости, тяжелых травм нарушитель не получил.

«Момент ДТП. Проспект Строителей (у «Спара», «Товары для женщин») сбили пешехода, переходил на запрещающий сигнал светофора. Время 19:50», - уточнил время и место происшествия автор.

Комментаторы в Сети категорически осудили беспечное поведение пешехода и выразили сочувствие водителю.

«Темно, во всем темном, на улице скользко. Он что думал, машина обнимается, а не давит?» «Привлечь пешехода!!! Пусть выплачивает водителю за нервный стресс и ремонт машины!!!!», «Именно на этом переходе пешеходы так делают особенно часто. Водителю сил, терпения, крепких нервов», - высказали участники обсуждения свое мнение.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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