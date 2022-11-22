Водителей предупредили о пробке на ул. Аустрина из-за сбитой женщины

22.11.2022 | 17:06

Во вторник, 22 ноября, около дома на улице Аустрина, 152Б, в Пензе под колеса автомобиля попала женщина. По словам очевидцев, она перебегала дорогу в неположенном месте.

На снимках, опубликованных в группе пензенских автомобилистов социальной сети «ВКонтакте», видно лежащую на проезжей части женщину. Наезд совершил водитель автомобиля Renault около 16:30.

«ДПС на месте. Скорой еще нет. Ждите пробку с «Мясокомбината» в сторону Севера, Гагарина», - предупредил автор поста.

Пока официальной информации о случившемся нет.

На улице Аустрина нередко сбивают пешеходов. В некоторых случаях исход у таких ДТП смертельный. Так, подобная авария зарегистрирована 28 сентября.