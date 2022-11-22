Стало известно, кто пострадал в вечерней аварии на Красной Горке

22.11.2022 | 13:06

В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии, которая произошла в Пензе вечером в понедельник, 21 ноября.

Кадры, на которых запечатлены две разбитые легковые машины (одна из них врезалась в столб), а также спецавтомобили скорой помощи и ДПС, появились в соцсети «ВКонакте» сразу после происшествия.

Как сообщили в отделении пропаганды, в 22:50 напротив дома № 36а на улице Красная Горка столкнулись Mitsubishi Lancer под управлением 59-летнего мужчины и ВАЗ-2110, за рулем которого находился 22-летний молодой человек.

В ДТП пострадала 21-летняя пассажирка «десятки». Ее госпитализировали с травмами, а водителя этого автомобиля медики после оказания помощи отпустили.

Обстоятельства и причины аварии установит проверка.