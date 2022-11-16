В Пензенской области разыскивают пенсионера в синей спецовке

16.11.2022 | 08:59

Волонтеры и родственники разыскивают 84-летнего жителя Пензы Владимира Николаевича Лифлендера.

О местонахождении пенсионера нет сведений с 11 ноября.

Объявление о розыске появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» вечером во вторник, 15 ноября.

Согласно ориентировке, рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение худощавое. У Владимира Николаевича темно-русые волосы с проседью, серые глаза. В день исчезновения на мужчине были темно-синяя куртка-спецовка, коричневые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пензенца, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.