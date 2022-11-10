Происшествия

Стало известно о пострадавших на трассе М5 в Пензенской области

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Сетевому изданию «ПензаИнформ» стали известны подробности автоаварии, произошедшей утром в четверг, 10 ноября, в Бессоновском районе.

Ранее информация о ДТП появилась в соцсети «ВКонтакте» и на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра. На опубликованных фото запечатлены разбившаяся легковая машина и фургон с помятым капотом.

Как рассказали порталу в Госавтоинспекции, в 7:40 на 656-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Chevrolet Lacetti и ГАЗ. Иномаркой управлял 26-летний мужчина, отечественным фургоном - 24-летний молодой человек.

Четыре человека из Chevrolet - водитель и три пассажира (мужчины 20, 46 и 62 лет) - получили серьезные травмы. Бригада скорой помощи доставила их в больницу.

Четвертого пассажира, 38-летнего мужчину, медики отпустили после осмотра на месте происшествия.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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