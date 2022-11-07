40-летний пензенец за рулем МАЗа попал в автокатастрофу в Башкирии

07.11.2022 | 09:23

Поздним вечером в субботу, 5 ноября, в Республике Башкортостан произошла автокатастрофа, участником которой стал пензенец.

Как сообщает республиканское управление ГИБДД, столкнулись Volkswagen Caravelle под управлением 57-летнего жителя Благоварского района и грузовой МАЗ, которым управлял 40-летний уроженец Пензенской области.

В результате сильного удара четыре пассажира минивэна (двум из них было по 68 лет, одной женщине 65 и супруге водителя - 40 лет) получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще пять человек, в том числе водитель минивэна и четыре пассажира, среди них 6-летний ребенок, получили серьезные травмы.

7 ноября портал ufa1.ru сообщил, что один из пострадавших, 50-летний мужчина, скончался в больнице. Ребенок находится в тяжелом состоянии, у остальных пострадавших травмы средней степени тяжести.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности совершаемого маневра», - уточнили в Госавтоинспекции.

Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.