Происшествия

За одно утро в Пензенской области эвакуировали из пожаров 85 человек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 5 ноября, в Пензенской области случились два пожара в многоквартирных домах.

Запись с места первого происшествия - в областном центре - появилась в телеграм-канале «Пенза новости». На кадрах видно, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже, к козырьку с внешней стороны прислонена лестница, рядом с подъездом стоит пожарный автомобиль.

Автор указал, что возгорание случилось в доме № 9 на улице Кижеватова.

Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о пожаре в квартире в 4-м подъезде 9-этажного дома поступило на пульт дежурного в 8:30. На борьбу с огнем прибыли 11 человек на 3 спецавтомобилях. Они эвакуировали 40 жителей дома.

«Обгорели стена, потолок и выгорел балкон на площади 10 кв. м в однокомнатной квартире общей площадью 30 кв. м», - рассказали о последствиях ЧП в пресс-службе ведомства.

Еще один пожар случился утром в рабочем поселке Сосновоборск, на третьем этаже дома № 9а на Кададинской улице. О ЧП стало известно в 4:40. С огнем боролись 18 человек, использовалось 5 единиц спецтехники.

Пожарные спасли 2 человек и эвакуировали 45 жителей дома. Выгорела квартира на площади 35 кв. м.

Накануне, 4 ноября, разгорелся пожар в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы» на улице Суворова в Пензе. На борьбу с огнем привлекались 43 человека личного состава и 11 единиц техники. Из здания эвакуировали 180 человек, в том числе 10 детей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео t.me/penza_novosti, фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте