За одно утро в Пензенской области эвакуировали из пожаров 85 человек

05.11.2022 | 10:52

В субботу, 5 ноября, в Пензенской области случились два пожара в многоквартирных домах.

Запись с места первого происшествия - в областном центре - появилась в телеграм-канале «Пенза новости». На кадрах видно, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже, к козырьку с внешней стороны прислонена лестница, рядом с подъездом стоит пожарный автомобиль.

Автор указал, что возгорание случилось в доме № 9 на улице Кижеватова.

Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о пожаре в квартире в 4-м подъезде 9-этажного дома поступило на пульт дежурного в 8:30. На борьбу с огнем прибыли 11 человек на 3 спецавтомобилях. Они эвакуировали 40 жителей дома.

«Обгорели стена, потолок и выгорел балкон на площади 10 кв. м в однокомнатной квартире общей площадью 30 кв. м», - рассказали о последствиях ЧП в пресс-службе ведомства.

Еще один пожар случился утром в рабочем поселке Сосновоборск, на третьем этаже дома № 9а на Кададинской улице. О ЧП стало известно в 4:40. С огнем боролись 18 человек, использовалось 5 единиц спецтехники.

Пожарные спасли 2 человек и эвакуировали 45 жителей дома. Выгорела квартира на площади 35 кв. м.

Накануне, 4 ноября, разгорелся пожар в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы» на улице Суворова в Пензе. На борьбу с огнем привлекались 43 человека личного состава и 11 единиц техники. Из здания эвакуировали 180 человек, в том числе 10 детей.