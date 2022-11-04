Прокуратура организовала проверку по факту пожара в «Красных холмах»

04.11.2022 | 12:01

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту пожара в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы» на улице Суворова.

«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в торговом центре, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При наличии оснований надзорный орган примет меры прокурорского реагирования.

Предварительно установлено, что пожар начался около 9:30. Возгорание произошло в торговом павильоне на площади 200 кв. м (по словам очевидца, это был обувной отдел).

180 человек, в том числе 10 детей, эвакуировали из здания. Никто не пострадал.

Для тушения огня привлекались 43 человека личного состава и 11 единиц техники, пояснили ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.