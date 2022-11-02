В Пензенской области за 1 день в ДТП попали 4 пешехода

02.11.2022 | 16:52

В Пензенской области за один день, 1 ноября, случилось три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

Две аварии зафиксированы в Пензе. По предварительным данным, в 19:45 на улице Красная Горка 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил двух человек. 40-летнюю женщину госпитализировали с травмами, 55-летний мужчина не пострадал.

В 14:45 у дома № 3 на Октябрьской улице 25-летняя автомобилистка на Hyundai наехала на молодого человека 2005 года рождения. Медики осмотрели его на месте аварии и отпустили.

Третье ДТП случилось в Кузнецке. В 17:16 около дома № 82а на улице Белинского 52-летний водитель ВАЗ-21099 сбил женщину того же возраста. Она получила телесные повреждения, потребовалась госпитализация.

По каждому из фактов проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.