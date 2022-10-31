В Пензе девушка по пояс увязла в трясине осушенного пруда

31.10.2022 | 12:57

В Пензе девушке, провалившейся в трясину осушенного пруда, потребовалась помощь спасателей.

Сигнал о ЧП в районе улицы 65-летия Победы поступил в ГБУ «ППСЦ» в 10:40 28 октября от очевидца случившегося.

«Спасатели, оперативно прибыв на место происшествия, извлекли пострадавшую из трясины и транспортировали ее до автомобиля скорой помощи», - рассказали в пресс-службе центра.

В этот же день сотрудники ППСЦ выезжали на другой вызов: поздним вечером на улице Луначарского, 39, женщина вышла на балкон, и дверь за нею захлопнулась, так что попасть обратно самостоятельно она не смогла.

В 22:50 соседка пензячки обратилась за помощью, приехавшие спасатели вскрыли входную дверь в присутствии полицейских, открыли дверь балкона и впустили женщину в квартиру.