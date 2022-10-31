В Пензе девушка по пояс увязла в трясине осушенного пруда

В Пензе девушке, провалившейся в трясину осушенного пруда, потребовалась помощь спасателей.
Сигнал о ЧП в районе улицы 65-летия Победы поступил в ГБУ «ППСЦ» в 10:40 28 октября от очевидца случившегося.
«Спасатели, оперативно прибыв на место происшествия, извлекли пострадавшую из трясины и транспортировали ее до автомобиля скорой помощи», - рассказали в пресс-службе центра.
В этот же день сотрудники ППСЦ выезжали на другой вызов: поздним вечером на улице Луначарского, 39, женщина вышла на балкон, и дверь за нею захлопнулась, так что попасть обратно самостоятельно она не смогла.
В 22:50 соседка пензячки обратилась за помощью, приехавшие спасатели вскрыли входную дверь в присутствии полицейских, открыли дверь балкона и впустили женщину в квартиру.
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