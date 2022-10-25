В соцсетях рассказали о серьезном ДТП на трассе под Пензой

25.10.2022 | 19:49

Пользователи соцсетей сообщили о серьезном ДТП, случившемся на федеральной трассе «Урал» вечером во вторник, 25 октября.

«ДТП на М5 между Чаадаевкой и Нижней Елюзанью (Городищенский район)», - уточнил очевидец и опубликовал фото в местном водительском телеграм-канале.

На снимке - два легковых автомобиля, получивших механические повреждения, и лежащее на асфальте тело. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

«Пробка в обе стороны. Время 19:30», - добавил очевидец.

Кто пострадал в результате аварии, не уточняется. По факту случившегося будет проведена проверка.