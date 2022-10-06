В ДТП на выезде из Пензы пострадал водитель «Приоры»

06.10.2022 | 19:25

Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП на выезде из Пензы. Все случилось в четверг, 6 октября.

Фото с места аварии выложили в городском телеграм-канале. На снимках - ВАЗ, превратившийся в груду металла.

«По предварительным данным, в 14:00 на 1-м км дороги Пенза - Кондоль произошло столкновение автомобилей «Лада-Приора» и «Газель», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

За рулем легковушки находился мужчина 1978 года рождения. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Второй машиной управлял водитель 1972-го (не пострадал).

По факту случившегося начата проверка.