В Пензе перевернувшаяся на бок машина нашла приют среди ветвей

05.10.2022 | 15:17

В Пензе на улице Ладожской транспортное средство оказалось среди ветвей дерева. О необычном ДТП сообщил участник группы автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 5 октября.

На прикрепленном к посту снимке видна машина, лежащая на боку среди густой растительности.

По словам автора фото, кадр был сделан у дома № 99 на улице Ладожской в 14:30. О пострадавших в аварии не сообщается.

Официальной информации об инциденте на данный момент нет.

15 сентября нестандартное ДТП случилось в микрорайоне Бугровка. Легковой автомобиль «Лада-Калина» оказался на лестнице, поднимающейся по холму от улицы 8 Марта к дороге, которая проходит по границе микрорайона Бугровка.

Возможно, водитель не справился с управлением, и машина слетела с холма. Также есть вероятность, что по лестнице автомобиль съехал после столкновения с другим транспортным средством.