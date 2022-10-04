В Пензе 77-летний водитель Kia чудом остался жив после наезда на столб

04.10.2022 | 17:17

Во вторник, 4 октября, в Пензе пожилой водитель совершил ДТП в районе горбольницы № 6.

Фото с места происшествия появились в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На них запечатлена вылетевшая на газон Kia, переднюю часть которой снес рухнувший на машину бетонный столб.

Также на кадрах видны машины ГИБДД и скорой помощи - специалисты работают на месте аварии.

Подробности происшествия порталу PenzaInform.ru рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 15:40 у дома № 14 на улице Стасова 77-летний мужчина за рулем Kia Sportage наехал на световую опору.

«Бригада скорой помощи осмотрела водителя на месте ДТП и отпустила. Проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.