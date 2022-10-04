В Пензе 77-летний водитель Kia чудом остался жив после наезда на столб

Во вторник, 4 октября, в Пензе пожилой водитель совершил ДТП в районе горбольницы № 6.
Фото с места происшествия появились в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
На них запечатлена вылетевшая на газон Kia, переднюю часть которой снес рухнувший на машину бетонный столб.
Также на кадрах видны машины ГИБДД и скорой помощи - специалисты работают на месте аварии.
Подробности происшествия порталу PenzaInform.ru рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 15:40 у дома № 14 на улице Стасова 77-летний мужчина за рулем Kia Sportage наехал на световую опору.
«Бригада скорой помощи осмотрела водителя на месте ДТП и отпустила. Проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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