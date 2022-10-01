На улице Свободы в Пензе в ДТП пострадал мотоциклист

01.10.2022 | 17:54

В субботу, 1 октября, на улице Свободы в Пензе в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель мотоцикла.

Предварительно установлено, что в 15:00 напротив дома № 36 столкнулись Renault, которым управлял 52-летний автомобилист, и мотоцикл марки Honda с 29-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил травмы, с которыми его доставили в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

23 августа на пересечении улиц Суворова и Кулакова столкнулись автомобиль Lexus и мотоцикл Yamaha с 37-летним водителем, от полученных травм он скончался на месте.