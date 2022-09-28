В Бессоновском районе машина с 16-летним водителем вылетела в кювет

28.09.2022 | 15:24

Вечером во вторник, 27 сентября, в Бессоновском районе в аварию попал 16-летний водитель. Подросток управлял ВАЗ-2106.

По предварительным данным, авария случилась около 23:00 на подъезде к поселку Полевому. Юный водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

«В результате происшествия пассажир этого автомобиля, юноша 2007 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

3 августа в Пачелме в ДТП попала 15-летняя автолюбительница. Девушка управляла ВАЗ-2110 и наехала на пешехода, 71-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы. Медики госпитализировали ее.