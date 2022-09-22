Пензенцев призывают быть осторожнее во время отдыха у водоемов

22.09.2022 | 20:14

Купальный сезон закрыт, но пензенцев не перестает тянуть к воде. На глади Суры в границах села Ухтинка Бессоновского района очевидцы заметили погибшего и сообщили о страшной находке по номеру 112. Водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра извлекли из реки тело мужчины.

«На первый взгляд причин насильственной смерти не видно, однако пока установить не представляется возможным. Рыбу ли он ловил, или как в воду попал - будем устанавливать», - отметил начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Неизвестны пока и личность погибшего, и сколько он пробыл в воде. На вид мужчине 30-45 лет. Сотрудники центра ГИМС говорят, что в зоне риска - в основном рыбаки, которые ловят и с берега, и с лодок.

Всех призывают быть предельно осторожными, отправляясь с удочкой на отдых на природе.

«Соблюдать меры безопасности, находясь вблизи водоемов, нельзя употреблять спиртные напитки. Особенно обращаюсь к родителям, чтобы не отпускали детей одних без присмотра, чтобы они не находились около водоемов», - подчеркнул Марат Мурсяев.

Температура воды уже достаточно низка, и пребывание в ней чревато серьезными последствиями.